Диетолог Русакова назвала продукты, которые помогут избавиться от отеков

Отеки — неприятное явление, выражающееся в виде чрезмерного накопления жидкости в тканях организма. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, почему они появляются и какие продукты помогут от них избавиться. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, при отеках необходимо ограничить употребление поваренной соли и сахара, а включить в рацион больше свежих, а не маринованных овощей и фруктов.

Медик добавила, что с целью вывести из организма лишнюю жидкость нужно пить как можно больше чистой воды без газа. Кроме того, справиться с отеками помогут зеленый чай и травяные отвары с мятой, ромашкой, шиповником.

По ее мнению, для восстановления флоры кишечника и нормализации работы ЖКТ можно проводить разгрузочные дни.

Ранее также врач Морозова рассказала о способах избавления от отеков.