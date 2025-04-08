Диетолог Семирядов перечислил полезные свойства цикория

По словам врача-диетолога Дмитрия Семирядова, корень цикория по своей природе не содержит кофеина, в связи с чем он является отличным заменителем кофе, но мало кто знает, что он помогает регулировать уровень сахара в крови и может понизить инсулинорезистентность. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что также в составе указанного напитка имеются витамины B6 и В9, марганец, калий, витамин С, фосфор и инулин.

По мнению медика, обзор 25 исследований демонстрирует, что добавление инулина из цикория может помочь снизить резистентность к инсулину у людей с диабетом II типа, особенно среди людей с лишним весом.

Он добавил, что цикорий подходит не всем. Так, людям с аллергией на амброзию или пыльцу березы не стоит его употреблять. Кроме того, инулин способен вызвать газообразование и вздутие живота при чрезмерном употреблении в пищу или при наличии синдрома избыточного бактериального роста в кишечнике.

Ранее диетолог Соломатина развеяла мифы по поводу некачественности растворимого кофе.