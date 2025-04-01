Диетолог Соломатина развеяла мифы по поводу некачественности растворимого кофе

Растворимый кофе довольно часто подвергается критике за якобы «некачественные» компоненты в составе, наносящие вред организму. По словам диетолога Елены Соломатиной, негативное влияние напитка весьма преувеличено. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что при производстве указанного продукта кофейные зерна вымачивают, обрабатывают давлением и температурой, после чего высушивают, превращая в порошок, гранулы или сублимат. Хотя ряд ароматических и органолептических свойств все же теряется, кофеин, минералы, масла и органические кислоты в нем сохраняются.

По мнению диетолога, растворимый кофе не вреден, если он качественный. Тем не менее важно выбирать проверенного производителя, поскольку дешевый кофе нередко содержит примеси вроде цикория, ячменя или даже ароматизаторов и красителей. Кроме того, следует быть осторожнее со смесями «3 в 1», поскольку в них обычно больше сахара, молока на пальмовом масле и ароматизаторов.

Она подчеркнула, что растворимый кофе является удобным вариантом, и никакого вреда не приносит, если он хорошего качества.

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