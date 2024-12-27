Диетолог Сюракшина назвала норму сладкого для детей без вреда здоровью

В Сети родители нередко встречают видео от «суперэкспертов» о вреде сладкого для детей. Одни жестко ограничивают своих малышей от шоколада и конфет, а другие пихают капризным сыночкам и дочкам леденцы, чтобы те не истерили. Диетолог Елена Сюракшина пояснила, сколько конфет можно давать ребенку, чтобы избежать негативных последствий. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, следует ограничить потребление шоколадных конфет до пяти штук в день, что соответствует половине плитки шоколада. При предрасположенности к аллергии лучше выбирать конфеты с высоким содержанием какао с целью уменьшения риска аллергических реакций, а как альтернативу предложить детям фрукты.

Эксперт добавила, что при выборе конфет в магазине важно обращать внимание на состав. Необходимо избегать продуктов с пальмовым маслом и выбирать конфеты, в которых на первом месте указано какао.

Ранее эндокринолог Сидорова пояснила, почему запреты детям употреблять в пищу сладкое в Новый год могут развить тягу.