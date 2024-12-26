Эндокринолог Сидорова пояснила, почему запреты детям употреблять в пищу сладкое в Новый год могут развить тягу

В новогодние праздники не стоит строго ограничивать детей в сладостях. Детский эндокринолог Юлия Сидорова назвала безопасный объем лакомств, которые можно позволить растущему организму в период зимних каникул. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, в действительности ничего страшного не произойдет, если ребенок в течение нескольких дней наестся новогодних конфет. Новый год с детства ассоциируется со сладкими подарками. Тем не менее тяга к сладкому у детей может быть следствием строгих ограничений, а также скуки.

Медик подчеркнула, что запреты вызывают большой стресс и могут привести к расстройству пищевого поведения. Однако регулировать количество сладостей можно после праздников, когда соблазнов станет меньше.

Ранее в Госдуме призвали не нагружать школьников домашним заданием на Новый год.