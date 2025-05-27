Диетолог Соломатина назвала категории людей, которым опасен сельдерей

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, у сельдерея имеется репутация полезного и диетического продукта, тем не менее иногда его употребление может привести к серьезным заболеваниям и даже страшным последствиям. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что в данном овоще содержится большой объем клетчатки, из-за чего на людей с проблемами ЖКТ сельдерей может оказывать раздражающее действие.

По мнению медика, также в силу высокого содержания калия сельдерей обладает мочегонным действием, которое также полезно не для всех. Так, при наличии камней в почках овощ может нанести вред. Кроме того, особенно он опасен для беременных и кормящих женщин, так как он служит провокатором матки и опасен тем, у кого имеется риск выкидыша.

Ранее она перечислила заболевания, симптомом которых является сильный аппетит.