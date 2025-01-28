Диетолог Соломатина перечислила заболевания, симптомом которых является сильный аппетит

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, неутолимый аппетит может указывать на развитие опасного хронического заболевания. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что причин появления неутолимого аппетита может быть несколько, прежде всего разбалансировка гормонов.

По мнению медика, также регулярное ощущение голода может возникать из-за проблем с инсулином — гормоном, контролирующим уровень сахара в крови. Так это может свидетельствовать о развитии раннего диабета, поскольку ожирение сокращает чувствительность организма к инсулину.

Она уточнила, что побороть чувство постоянного голода можно. Для этого необходимо добавить в рацион некрахмалистые и зеленые овощи, продукты с высоким содержанием клетчатки, употреблять в пищу ягоды и фрукты с низким содержанием сахара, соблюдать водный режим.

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