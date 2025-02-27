Диетолог Соломатина назвала моменты, на которые нужно обращать внимание при выпекании блинов

Смертельная доза блинов является относительным понятием и зависит от состояния здоровья конкретного человека. По словам диетолога Елены Соломатиной, при поедании блинов важно учитывать не только объем, но и состав продукта. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что блины могут быть полезными, если приготовлены на минеральной воде или из нутовой муки, а также же вредными, если они жареные, с избытком масла, сахара и калорийных начинок.

По мнению медика, смертельной дозой может стать и один блин для человека, страдающего панкреатитом или холециститом. Кроме того, если к воспалению добавится инфекция, возможны гнойные процессы в желчном пузыре или поджелудочной железе, а если камень перекроет проток, ферменты начнут переваривать сам орган, что чревато некрозом.

Ранее эндокринолог Михалева назвала способы сократить калорийность блинов без потери вкуса.