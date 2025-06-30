Диетолог Соломатина назвала способы выбрать идеальное мороженое

Мороженое остается популярным летним лакомством, но его качество часто вызывает вопросы у специалистов. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, на что обращать внимание при покупке холодного десерта. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, прежде всего следует обращать внимание на состав. Так, в нем должны быть натуральные молочные продукты без заменителей жира. Кроме того, следует обратить внимание на внешний вид — деформированная упаковка сигнализирует о нарушении хранения.

Медик добавила, что употребление некачественного мороженого может привести к аллергическим реакциям на искусственные добавки, пищевым отравлениям из-за неправильного хранения и набору лишнего веса при злоупотреблении калорийными сортами.

По ее мнению, лучше заплатить больше за качественный продукт от проверенного производителя. Оптимальный выбор — натуральный пломбир или фруктовый сорбет без химических добавок в целой упаковке.

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