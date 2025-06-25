Диетолог назвала самый полезный лимонад

В жаркую погоду многие ищут способы утолить жажду без вреда для здоровья. Диетолог Елена Соломатина в разговоре с RT объяснила , почему домашний лимонад полезнее магазинного и как его правильно приготовить.

Основу напитка, по словам врача, должна составлять чистая вода с добавлением свежевыжатого лимонного сока. По словам специалиста, цитрусовый аромат дает тонизирующий эффект, а сам лимон содержит антиоксиданты и витамин С, улучшающие кровообращение и снижающие усталость.

Для сладости лучше использовать не сахар, а натуральные альтернативы — стевию или ягоды. Дополнительно можно добавить мяту, имбирь или другие травы по вкусу. Такой напиток не только освежает, но и не перегружает организм лишними калориями.

Соломатина предупредила, что лимонад не стоит пить натощак, особенно людям с проблемами желудка: кислота может раздражать слизистую. В остальных случаях умеренное употребление домашнего лимонада принесет только пользу.

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