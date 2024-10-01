Диетолог Соломатина определила обязательные для укрепления иммунитета осенью продукты

По словам диетолога Елены Соломатиной, богатые витаминами A, С и D продукты нужно включить в рацион для укрепления иммунитета в осенний сезон. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она уточнила, что значительный объем витамина C содержится в отваре шиповника, болгарском перце, квашеной капусте и черной смородине, витамина D — в печени трески, селедке, скумбрии и других морепродуктах.

По мнению медика, с целью укрепления слизистых и иммунной системы следует употреблять витамин A, так как крепкая слизистая является барьером на пути вирусных инфекций. В данный список входят желто-оранжевые фрукты, овощи, ягоды, вроде облепихи и моркови, а также молочные продукты и яйца.

Она отметила, что в осенний период также организму необходимы клетчатка и цельнозерновые крупы.

Ранее она перечислила случаи, когда фрукты и овощи приносят вред организму.