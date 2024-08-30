Врач Соломатина рекомендовала чередовать виды орехов для максимальной пользы

Орехи способны стать источников растительных жиров и дать организму важные витамины и микроэлементы. Однако для максимальной пользы виды хрустящего лакомства лучше чередовать. Об этом «Газете.ру» заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Врач отметила, что самым полезным орехом считается грецкий. В нем достаточно Омега-3, йода и элементов, полезных для ЖКТ и мозга. Хотя дефицит жирных кислот и йода невозможно закрыть только орехом, продукт все же следует включить в рацион в качестве дополнения. Например, если нет возможности есть рыбу чаще двух раз в неделю.

«В двух-трех бразильских орешках суточная норма селена, который необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы или щитовидной железы. В миндале больше магния — успокаивает, улучшает настроение, понижает давление. Если съесть чайную ложечку кедровых орешков, буквально горсточку после еды, то быстрее пойдет сигнал в мозг о насыщении», —добавила Соломатина.

По словам врача, наиболее вредным считается арахис. Причин две: хуже усваивается и может вызвать сильную аллергию. Однако исключать его из меню не следует. В нем много кремния, а это большой плюс для здоровья зубов, волос, ногтей и сосудов. Все орехи по-своему важны, именно по этой причине диетолог советует их чередовать. Конечно, здесь нужно учитывать особенности организма и индивидуальную непереносимость.

Ранее сообщалось, что диетолог Разаренова перечислила несочетаемые с орехами продукты.