Диетолог Соломатина перечислила заболевания, при которых противопоказана корица

Корица является щадящей специей, однако имеет свои особенности и противопоказания. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому лучше от нее отказаться. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, чрезмерное употребление этой пряности может спровоцировать негативные реакции со стороны иммунной системы и желудочно-кишечного тракта.

Медик отметила, что употребление специй можно сравнить с физкультурой при травмах. Когда человек попадает в больницу, ему противопоказаны упражнения.

По ее мнению, корицу не стоит употреблять в пищу людям, страдающим от панкреатита, язвы, холецистита, синдрома раздраженного кишечника, гастрита.

Ранее она пояснила эффективность свекольного сока для снижения давления.