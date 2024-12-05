Диетолог Соломатина пояснила эффективность свекольного сока для снижения давления

Принято считать, что ежедневное употребление 250 мл свекольного сока может помочь снизить давление и улучшить здоровье сердца. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, действительно ли это так. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, в указанном овоще имеются природные нитраты, которыми богат и сок. Они как раз преобразуются в оксид азота, служащего для расширения сосудов. При этом в случае повреждения сосудов атеросклерозом они становятся жесткими, появляются атеросклеротические бляшки, и выработка оксида азота ухудшается.

Медик пояснила, что в этой ситуации сок свеклы содержит оксид азота, который может помочь в данной ситуации, тем самым занимая место оксида азота, вырабатываемого эндотелием.

По ее мнению, при этом стоит помнить, что свекольный сок при этом не является лекарством, это всего лишь пищевой продукт.

Сок свеклы — это не лекарство, а пищевой продукт, который может использоваться в качестве вспомогательного средства любым человеком. При этом в отличие от лекарственных препаратов прямого действия, он практически безвреден.

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