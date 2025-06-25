Диетолог Соломатина пояснила опасность злоупотребления ромашкой

Ромашка — цветок, известный своими целебными свойствами. Однако несмотря на пользу, бесконтрольное употребление ромашковых отваров может нанести серьезный вред здоровью. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому стоит избегать употребления этого растения. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, ромашка содержит множество полезных веществ: флавоноиды, эфирные масла, органические кислоты и даже алкалоиды. Она помогает при воспалениях, бессоннице, головных болях и проблемах с ЖКТ. Но ее состав может быть и опасным — гидроксикумарины в ромашке разжижают кровь, усиливая действие антикоагулянтов.

Медик добавила, что особую осторожность с употреблением ромашки должны соблюдать аллергики, особенно чувствительные к растениям семейства сложноцветных, а также беременные и кормящие женщины, поскольку есть риск негативного влияния на ребенка, а также люди с обострением хронических болезней и те, кто принимает препараты для разжижения крови.

По ее мнению, передозировка ромашкой может вызвать слабость, тошноту и головную боль. Ромашка — мощное природное лекарство, но требует разумного подхода. Перед применением лучше проконсультироваться с врачом, чтобы вместо пользы не получить серьезные осложнения. Стоит всегда помнить, что даже самые безобидные дары природы могут таить в себе опасность.

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