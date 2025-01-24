Диетолог Соломатина пояснила пользу авокадо для людей старше 50 лет

После 50 лет люди надеются сохранить стройность, в связи с чем ограничивают объем жиров и стараются заменить их на более полезные. Авокадо считается хорошей альтернативой вредным жирам. Диетолог Елена Соломатина рассказала, так ли полезен данный фрукт. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, в авокадо содержится больше полезных веществ, чем вредных. Прежде всего это мононенасыщенные жиры, укрепляющие сердечно-сосудистую систему, нервную и иммунную системы, улучшающие липидный профиль, состояние кожи, ногтей и профилактирующие атеросклероз.

Эксперт добавила, что указанный фрукт богат витаминами и минералами, поддерживающими нервную систему и оказывающими благоприятное влияние на работу ЖКТ.

По ее мнению, при этом авокадо не лишен недостатков, среди которых высокая калорийность, желчегонное действие, обострение хронических болезней ЖКТ, а также он является очень сильным аллергеном.

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