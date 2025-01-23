Врач рассказала о преувеличенной пользе воды с лимоном

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева объяснила в разговоре с «Газетой.Ru» , почему не всем можно пить воду с лимоном, польза которой преувеличена.

В лимоне много витамина С, но в разбавленном виде толку практически не будет. К тому же, многие люди пьют воду с цитрусом в ледяном и холодном виде, а это снижает усвоение полезных элементов. Единственное, что лимон в простой воде помогает стимулировать на большее употребление жидкости и помогает в борьбе с обезвоживанием.

«Если вы знаете, что у вас точно нет никаких проблем с желудочно-кишечным трактом, можете периодически пить. Но если есть изжога или признаки гастрита, лучше пить воду без лимона. Я всегда за то, что любая полезная вещь должна быть в меру, а если ею злоупотреблять, это приведет к негативным последствиям», — отметила врач.

Также оказалось мифом, что вода с лимоном оказывает противопростудный эффект. Кроме того, по словам врача, обилие витамина С мешает усвоению железа в организме и выводит мочевую кислоту.

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