Диетолог рассказала, стоит ли заменять кофе цикорием

Цикорий способен разнообразить рацион, а также поправить здоровье. Об этом URA.RU рассказал врач-диетолог Екатерина Шебедя.

Цикорий, как отметили в материале, остается недооцененным напитком. Его действительно возможно пить вместо кофе и чая, получая при этом гораздо больше пользы. При питье цикория организм получает магний, натрий, калий и кальций, а также целую группу витаминов, таких как А, В, Е и С. Однако главная польза заключена также в клетчатке.

«Растворимая клетчатка благоприятно влияет на рост полезной микрофлоры кишечника. Благодаря этому напиток помогает контролировать уровень глюкозы в крови», — подчеркнула врач-диетолог.

Кроме того, в цикории отсутствует кофеин, то есть, он не повышает уровень кортизола — гормона стресса. Напиток можно пить даже перед сном, так как он не возбуждает нервную систему и не устраивает скачки давления.

Регулярное употребление цикория может улучшить работу ЖКТ, помочь микрофлоре кишечника, защититься от хронических заболеваний, нормализовать уровень сахара в крови и сбросить лишние килограммы. Кроме того, цикорий улучшает усвоение кальция.

Однако врач подчеркнула, что цикорий можно не всем. Например, не стоит им увлекаться аллергикам. Перед включением этой альтернативы кофе и чая стоит проконсультироваться со специалистом.

Ранее был назван ген, который делает человека очень чувствительным к кофеину.