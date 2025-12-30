Диетолог Стародубова предупредила россиян о страшной опасности холодца

По словам главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, традиционный холодец содержит много пищевой соли и насыщенных жиров. Их частое употребление в больших количествах может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, сахарному диабету второго типа, а также проблемам с желудочно-кишечным трактом и суставами. Об этом специалист поделилась в беседе с РИА Новости.

Она утверждает, что распространенное мнение о якобы пользе холодца для здоровья, в частности для укрепления связок и суставов, а также улучшения состояния кожи благодаря высокому содержанию коллагена, ошибочно.

«Традиционный в нашем понимании холодец, в силу особенностей приготовления, отличается высоким содержанием насыщенных жиров. Согласно российским и международным рекомендациям, содержание насыщенных жиров в рационе питания не должно превышать 10% от общей калорийности рациона питания, что для рациона в 2000 ккал соответствует всего 22 граммам», — рассказала Стародубова.

Врач отметила, что, хотя белки, поступающие с пищей, под воздействием пищеварительных ферментов преобразуются в аминокислоты в нашем пищеварительном тракте, не стоит полагать, что повышение потребления пищевого коллагена приведет к приоритетному синтезу собственного коллагена.

По словам собеседницы агентства, избыточное потребление соли может привести к повышению артериального давления. В связи с этим рекомендуется сократить её употребление до 5 граммов в сутки. Это означает, что во время приготовления пищи следует добавлять меньше соли или предпочитать уже менее соленые блюда, коим является холодец.

В преддверии Нового года диетолог Стародубова рекомендует заменить традиционный холодец на заливное из нежирного мяса, например, курицы, индейки или рыбы. Она также советует добавить в блюдо овощи и зелень, чтобы повысить его питательную ценность и обогатить витаминами и минералами.

Ранее сообщалось, что фейк о «запрете оливье» вызвал ажиотажный спрос на майонез и горошек в Эстонии.