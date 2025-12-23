«Испытание для желудка и сосудов». Диетолог предупредила об опасности классического оливье

По мнению специалиста, привычный многим салат «оливье» может представлять серьезную угрозу для пищеварения и сердечно-сосудистой системы.

Основная проблема новогоднего стола заключается не только в количестве съеденного, но и в качестве блюд, которые его составляют, отметила в интервью «Радио 1» кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королева.

Диетолог призывает не слепо копировать популярные рецепты из сети, а вдумчиво подходить к составлению праздничного меню.

«В классическом варианте "оливье" обычно слишком много соли, сложное сочетание ингредиентов и промышленный майонез. Польза такого салата весьма сомнительна. Готовить стоит самостоятельно, это гарантирует более полезный результат», — отметила она.

Королева также подчеркнула, что еда не должна занимать центральное место в праздновании. Она посоветовала относиться к угощениям лишь как к части атмосферы, а не главной цели вечера. Для тех, кто не готов полностью отказаться от традиции, эксперт предлагает модернизировать рецепт: заменить картофель на топинамбур, а магазинный майонез — на домашний соус с контролируемым количеством соли. Главная рекомендация — сместить акцент в меню в сторону легких овощных закусок, заранее продумав их разнообразие.

Ранее эксперт Джабакова предупредила о том, что покупать заранее к празднику колбасные изделия не стоит.