С тех пор, как в Неаполе XVI века испекли первую лепешку с начинкой, пицца покорила весь мир, прочно войдя и в нашу повседневность. Однако сегодня она прочно ассоциируется с фастфудом — калорийным, жирным и далеким от принципов здорового питания. Но означает ли это, что любимое блюдо навсегда изгнано из рациона следящих за собой людей? Диетолог Нурия Дианова утверждает, что нет, и предлагает стратегию для примирения гастрономической страсти с пользой для здоровья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, секрет превращения пиццы из врага в допустимого гостя на столе кроется в сознательной модификации рецепта. Классическое тесто из пшеничной муки высшего сорта можно обогатить, добавив нутовую или цельнозерновую муку, что повысит содержание белка и клетчатки. Начинка требует еще большего внимания: вместо ультраобработанной колбасы вроде пепперони, которую эксперт называет худшим выбором, лучше использовать отварную куриную грудку, морепродукты или увеличить долю овощей. Количество сыра, основного источника насыщенных жиров, стоит сознательно уменьшить. Даже простая «Маргарита» может стать неплохой основой, если дополнить ее свежей зеленью.

Медик подчеркнула, что тем не менее даже самую полезную домашнюю пиццу нельзя считать сбалансированным приемом пищи. Ключевое правило, которое предлагает диетолог, — это принцип тарелки. Половину вашей порции должны составлять свежие овощи — салат или нарезка, которые необходимо съесть в первую очередь. Это не только заполнит желудок и умерит аппетит, но и предотвратит резкие скачки сахара в крови. На саму пиццу тогда останется не более 150-200 граммов. Такой подход позволяет ни в чем себе не отказывать, но кардинально меняет пропорции, превращая высококалорийное блюдо в часть разнообразного рациона.

По ее мнению, пицца и здоровый образ жизни вполне совместимы, но это совмещение требует осознанности. Итог прост: редкое, один-два раза в месяц, употребление даже магазинной пиццы по принципу «овощи сначала» сведет потенциальный вред к минимуму. А готовя ее дома из пересмотренных ингредиентов, вы и вовсе можете создать питательное и вкусное блюдо. Главное — помнить, что это должно оставаться деликатесной «историей», а не еженедельной традицией, и тогда никакой тяжести в желудке или чувства вины после не последует.

