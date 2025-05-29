Диетолог Жаровская перечислила щадящие диеты для быстрого похудения

Врачи всегда предупреждают, что похудение на так называемых экспресс-диетах опасно для здоровья, так как уходит не жир, а важный для организма белок. Врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала, что делать, если очень необходимо скинуть пару килограммов за короткое время. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, первым вариантом является SСD-диета, то есть пятидневный протокол питания, вход в него постепенный: первый день — примерно 1100 ккал, последующие дни идут примерно 600 ккал. В этом случае максимально ограничиваются продукты, богатые метионином, вроде красного мяса, выдержанных сыров. Кроме того, следует ограничить в своем рационе иные белковые продукты, особенно животные белки, однако включить небольшой объем растительного белка.

Медик добавила, что детокс-протокол подразумевает, что человек увеличивает в своем рационе растительную пищу: некрахмалистые овощи, зелень, несладкие фрукты. Калорийность рациона уменьшается примерно до 1000-1400 ккал.

По ее мнению, третьим вариантом является высокобелковая диета, при которой в рацион включается большой объем белка и максимально ограничиваются углеводы в рационе до 50-100 г в день. В целом все быстрые диеты являются низкокалорийными, в связи с чем заниматься спортом на таких диетах надо с осторожностью.

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