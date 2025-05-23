Эксперт предупредила об опасности быстрого похудения для сердца

Как объяснила врач Резник, калий, магний и натрий регулируют электрическую активность сердечной мышцы. Их нехватка, возникающая при резком похудении, повышает риск развития аритмий и образования тромбов. Особенно опасно использование мочегонных средств — они усиливают потерю электролитов и приводят к обезвоживанию, создавая дополнительную нагрузку на сердце.

«Применение мочегонных с целью снижения массы тела может приводить к снижению уровня калия и магния, а также аритмиям. Дополнительно это может увеличить риск образования тромбов в организме», — уточнила эксперт.

Ранее врач Резник объяснила, сколько килограммов можно терять в неделю при похудении.