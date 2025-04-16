Диетолог Жаровская пояснила суть законопроекта о сертификации БАДов

Сильнодействующее наркотическое вещество — сибутрамин, за распространение которого грозит уголовная ответственность, найдено в популярном препарате для похудения «Молекула». Из-за этого прием приводит к ряду серьезных побочных эффектов. По словам врача-диетолога Татьяны Жаровской, сегодня БАДы строгому контролю и учету, как лекарственные препараты, не подлежат, в нижней палате парламента лежит законопроект, организовавший испытание по более строгому учету добавок. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она подчеркнула, прием БАДов должен быть всегда обоснован и иметь рекомендацию специалиста. Большое число добавок на отечественном на рынке не соответствует качеству и заявленному составу.

По мнению медика, необходимо дать возможность Роспотребнадзору в досудебном порядке блокировать определенные сайты, где продают БАДы, наносящие вред здоровью либо содержащие те или иные запрещенные вещества.

Ранее диетолог Сюракшина пояснила, реально ли похудеть с помощью БАДов.