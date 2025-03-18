Диетолог Журавлева назвала аналоги белкам и жирам во время Великого поста

C начала марта православные жители РФ держат Великий пост. Диетолог Полина Журавлева рассказала о том, как не навредить себе, следуя традициям. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, важно понимать, что пост — это не отказ от еды, а изменение ее состава. Поэтому, если человек привык к мясу и молочным продуктам, то исключение их в один день может привести к проблемам с ЖКТ, слабости, упадку сил. Таким образом, переходить на постный рацион следует постепенно, начиная с сокращения порций животного белка и роста объема овощей, круп, бобовых.

Медик подчеркнула, что, несмотря на пост, организм нуждается и в жирах. Поэтому важно иметь в рационе растительные масла, авокадо, орехи, семечки. Также стоит помнить о том, что исключение из рациона молочных продуктов и рыбы приводит к риску нехватки кальция, витамина D и B12. В связи с чем следует включить в рацион кунжут, миндаль, зелень, сухофрукты.

По ее мнению, если во время поста наблюдаются головокружения, слабость, ухудшение самочувствия, то необходимо пересмотреть питание или даже отказаться от строгих ограничений.

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