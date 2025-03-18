Россиянам назвали источники омега-3 в Великий пост

Большое количество омега-3 содержится в рыбе и морепродуктах, но есть в Великий пост их можно только дважды: в Благовещенье и на Вербное воскресенье. Кроме того, не все любят или переносят морских гадов и рыбу, в связи с чем нужно внести в рацион альтернативы. Таким образом человек получит предшественника омега-3 — альфа-линоленовую кислоту.

«Ее можно получить в большом количестве из продуктов растительного происхождения: льняное, кунжутное, конопляное масло. Также источниками являются семена чиа, грецкие орехи, зеленые вариации на тему овощей», — поделилась она.

По словам врача, когда человек во время ограничений получает источники полезных жиров, то он не сталкивается с усиленным аппетитом. Насыщение омега-3 или его предшественником помогает организму лучше усваивать другие витамины.

Ранее специалист перечислила способы заменить продукты животного происхождения во время поста.