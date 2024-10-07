Диетолог Журавлева назвала отличия пескетарианства от вегетарианства

Каждый человек, решивший встать на путь здорового питания, много раз задавал себе вопросы: употреблять в пищу ли мясо, оставить ли в своем рационе только рыбу или полностью стать вегетарианцем. По словам диетолога Полины Журавлевой, если человек долго ел мясо и решил прекратить это делать, нет лучшего решения, чем пескетарианство. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что данный тип питания является компромиссным между мясоедением и вегетарианством и дает возможность сохранить здоровье и значительно продлить свою жизнь, поскольку сокращает риск развития хронических заболеваний.

По мнению медика, те, кто регулярно употребляют в пищу красное мясо, чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и прочих заболеваний. К тому же отказ от мяса значительно уменьшает риск некоторых видов онкологии. При этом регулярное употребление рыбы снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и спасает от депрессии.

Она подчеркнула, что пескетарианство является самым компромиссным и сбалансированным вариантом питания и не создает риска недостатка питательных веществ, характерного для радикального веганства.

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