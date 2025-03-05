Диетолог Журавлева назвала причины появления тяги к сахару

Зависимость от сладкого является не просто привычкой баловать себя десертом, а сложным биологическим и психологическим механизмом, который может оказывать влияние на здоровье и самочувствие человека. Врач-диетолог Полина Журавлева рассказала, по каким причинам возникает тяга к сахару, можно ли ее сравнить с настоящей зависимостью и как преодолеть «сахарные ломки». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, сладкое является источником энергии, который организм воспринимает в качестве награды, при его употреблении в мозге выделяется дофамин – гормон удовольствия, похожий механизм работает при употреблении наркотиков или алкоголя.

Медик пояснила, что в прошлые десятилетия у людей тяга к сладкому встречалась реже, поскольку рафинированный сахар был малодоступен, а ключевым источником сладости служили фрукты или мед. А сегодня сахар в чудовищных пропорциях добавляют практически в любые продукты, что в итоге формирует скрытую зависимость.

По ее мнению, резкий отказ от сахара может сопровождаться раздражительностью, усталостью, головными болями, так как это итог резкого спада уровня глюкозы в крови и сокращения дофамина. Поэтому важно начать постепенно сокращать объем сахара в рационе, заменяя его натуральными сладостями вроде ягод или сухофруктов. В целом сахарная зависимость, является вовсе не капризом, а биологической реакцией организма.

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