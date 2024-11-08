Диетолог Журавлева назвала способы отказаться от сладкого и острого без последствий

Чем больше сладкого человек потребляет, тем сильнее тяга к нему из-за стимуляции мозговой системы вознаграждения, выбрасывая гормон удовольствия дофамин, усиливающий желание повторять данную приятную реакцию. Диетолог Полина Журавлева перечислила ряд правил для того, чтобы слезть с сахарной иглы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, важно не только сократить потребление сахара, а также и внедрить полезные привычки, помогающие обмануть мозг. Так, прежде всего следует использовать сахарозаменители, которые могут уменьшить тягу к сладкому, не оказывая влияния на уровень сахара в крови так сильно, как обычный сахар. Это стевия, эритриол, мед и кленовый сироп.

Медик добавила, что также следует отказаться и от острых продуктов, поскольку зависимость от острой пищи вызвана тем, что острые продукты стимулируют выделение эндорфинов. Поэтому стоит добавлять в пищу сладкие овощи - морковь, батат, помогающие избежать переедания острыми блюдами, которые могут вызывать проблемы с желудком.

По ее мнению, в переходе на здоровое питание важнее всего последовательность, и на это необходимо время. В конечном итоге замена вредных продуктов и сахара является задачей выполнимой, если заменить привычные вкусы на полезные альтернативы и сократить тягу к сахару посредством простых изменений, постепенно.

Ранее она пояснила связь между психологическими расстройствами и режимом питания.