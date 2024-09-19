Диетолог Журавлева назвала вызывающие неприятный запах пота продукты

Неприятный запах пота является проблемой, с которой сталкиваются многие. Один из факторов, влияющих на это, питание. По словам диетолога Полины Журавлевой, существует ряд видов употребляемых нами продуктов, способных провоцировать неприятный запах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что запах пота зависит от того, что подкожный жир разный и немало зависит от употребляемых в пищу продуктов. В целом по запаху пота можно даже ставить диагнозы.

По мнению эксперта, к неприятному запаху пота может привести избыточное потребление сладкого и мучного, которое способствует росту дрожжевых грибов, которые хоть и являются частью человеческого микробиома, могут выйти из-под контроля, на фоне этого может развиться кандидоз.

Она отметила, что оказывают влияние и алкогольные напитки. Однако прежде всего усиливают запах пота это серосодержащие вещества и газы, выделяемые при повышении их уровня в организме и весьма неприятно пахнущие. Это чеснок, вареные яйца, квашеная и острая капуста, зеленый лук, тмин, карри. Тем не менее при здоровой работе кишечника и иммунной системы даже частое употребление в пищу указанных продуктов не вызовет усиления запаха пота.

Ранее врач-терапевт Яна Шмелева назвала заболевания, о которых свидетельствует резкий запах пота.