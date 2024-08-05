Диетолог Журавлева определила тройку самых лучших и полезных каш
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Кашу нас заставляли употреблять в пищу с детства, утверждая, что она полезна. Диетолог Полина Журавлева рассказала, какая каша является наиболее полезной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, всегда рейтинг всех полезных каш возглавляет овсяная. Она не только богата витаминами группы B, а также и значительно уменьшает уровень холестерина. Также овсянка обладает антиоксидантными свойствами, легко усваивается, не перегружает кишечник и очень хорошо утоляет чувство голода.
Диетолог добавила, что второй по полезности является гречневая каша, в которой содержится большой объем растительного белка, калия, магния, фосфора и прочих минералов, а также рутина, укрепляющего сосуды. Замыкает тройку полезных каш – каша из киноа, которая в силу большого объема растительного белка, клетчатки, антиоксидантов и минералов является уникальным доступным эликсиром.
По ее мнению, любая каша в ограниченных объемах не может быть вредна для здоровья.
Ранее также диетолог Дарья Русакова назвала наиболее полезные и вредные для здоровья каши.