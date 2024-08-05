Диетолог Журавлева определила тройку самых лучших и полезных каш

Кашу нас заставляли употреблять в пищу с детства, утверждая, что она полезна. Диетолог Полина Журавлева рассказала, какая каша является наиболее полезной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, всегда рейтинг всех полезных каш возглавляет овсяная. Она не только богата витаминами группы B, а также и значительно уменьшает уровень холестерина. Также овсянка обладает антиоксидантными свойствами, легко усваивается, не перегружает кишечник и очень хорошо утоляет чувство голода.

Диетолог добавила, что второй по полезности является гречневая каша, в которой содержится большой объем растительного белка, калия, магния, фосфора и прочих минералов, а также рутина, укрепляющего сосуды. Замыкает тройку полезных каш – каша из киноа, которая в силу большого объема растительного белка, клетчатки, антиоксидантов и минералов является уникальным доступным эликсиром.

По ее мнению, любая каша в ограниченных объемах не может быть вредна для здоровья.

Ранее также диетолог Дарья Русакова назвала наиболее полезные и вредные для здоровья каши.