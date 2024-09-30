Диетолог Журавлева перечислила полезные свойства тофу

Ученые обнаружили, что регулярное употребление тофу может уменьшить риск развития рака, также он оказывает благоприятное воздействие на кости и зубы. По словам диетолога Полины Журавлевой, тофу жарить на гриле и сковороде, добавить в салат или даже сделать из него десерт. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что тофу является незаменимым источником белка и аминокислот, которые имеются в рыбе, мясе, яйцах и молочных продуктах. Однако данный продукт лучше всего перечисленного, поскольку имеет растительную основу.

По мнению медика, при этом необходимо выбирать настоящий тофу, а сегодня на рынке немало подделок. Кроме того, настоящий тофу готовится по старинным рецептам и весьма экологично с использованием опресненной морской воды.

Она отметила, что тофу следует вводить в рацион каждому вне зависимости от возраста, поскольку он является продуктом долгожителей и сокращает риск развития рака, также снижает риск сердечных заболеваний, очень полезен для костей.

Ранее она определила рацион питания для офисных работников.