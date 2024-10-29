Диетолог Журавлева перечислила преимущества и недостатки советских диет

Советское питание, которое мы часто наблюдаем сегодня в фильмах тех времен, действительно ли было настолько полезным и сбалансированным? По словам диетолога Полины Журавлевой, колоссальным плюсом было именно то, что в Советском Союзе здоровое питание было частью государственной политики, чего не было ни в одной другой стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что также советскими диетологами была придумана гениальная «система столов», которых насчитывалось пятнадцать. Данные диеты стали революцией в советской медицине. Так, вместо деления продуктов на «полезные» и «вредные», они предлагали индивидуальный подход, учитывая особенности организма.

По мнению медика, во всех столах присутствовала одна важная черта: отсутствие газированных напитков, острых блюд и алкоголя, также значительная часть продуктов были натуральными, имелся большой объем сезонных овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами.

Она уточнила, что при этом имелись и недостатки: нехватка разнообразия, дефицит белка, особенно в мясе и рыбе. При этом сегодня имеет смысл взять за практику «систему столов СССР» и составить тем самым индивидуальный режим питания.

Ранее она перечислила продукты, которыми следует заедать стресс.