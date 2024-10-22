Диетолог Журавлева перечислила продукты, которыми следует заедать стресс

Стресс является неотъемлемой частью нашей жизни. Нередко, испытывая его, люди начинают тянуться к вредной пище, заедая свое состояние чаще всего вредными продуктами, вроде фастфуда, чипсов, сладкого и прочим. Диетолог Полина Журавлева рассказала, помогает ли указанная антидиета справиться со стрессом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, существуют продукты, созданные для того, чтобы избавлять нас от стресса и улучшать настроение, не прибавляя лишних килограммов. Среди основных продуктов, нейтрализующих стресс, - жирная рыба (лосось, тунец, скумбрия), которая богата омега-3 жирными кислотами, благодаря которым в организме серьезно сокращается гормон стресса — кортизол. Кроме того, обязательны для употребления также орехи, семена и цельнозерновые продукты.

Медик добавила, что в случае желания съесть сладкое идеально подойдет темный шоколад, поскольку он содержит антиоксиданты и стимулирует выработку эндорфинов – гормонов удовольствия. Также подойдут природные антидепрессанты в виде черники, малины, клубники, а также шпината, капусты, салата.

По ее мнению, стоит избегать больших перерывов в пище, ограничить употребление сахара и кофе, пить больше воды и сделать свое питание сбалансированным, разнообразным. Также не стоит забывать про физическую активность.

Ранее она назвала отличия пескетарианства от вегетарианства.