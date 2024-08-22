Диетолог Журавлева перечислила вызывающие старение продукты

Генетика и привычный ход времени оказывают влияние на скорость старения. Однако ежедневные привычки в питании также играют важную роль. Диетолог Полина Журавлева рассказала,какие продукты способны замедлить процесс старения, а от каких лучше отказаться с целью сохранить молодость и красоту . Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам,окисление является естественным процессом, однако когда он начинает доминировать над восстановлением, все рушится. Клетки теряют свою молодость, иммунитет слабеет, а человек начинает выглядеть старше, чем есть. Причиной этого являются именно вкусовые пристрастия. Поэтому для сохранения молодости следует исключить из рациона сладкое, жирное, рафинированное.

Эксперт пояснила, что сладости и выпечка подрывают митохондрии, являющиеся батарейками клеток,в свою очередь природный коллаген, находящийся внутри нашего организма, попросту засахаривается, и кожа перестает быть упругой.

По ее мнению, трансжиры имеются не только в фастфуде, но и в выпечке, других кондитерских изделиях. Они вызывают коррозию кожи, возникают морщины и теряется упругость. Кроме того, на вершине пирамиды продуктов, которые вызывают старение, стоит поставить алкогольные напитки, которые не только разрушают нейроны в мозгу, а также и уничтожают кожу, делая ее тусклой и безжизненной.

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