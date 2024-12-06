Диетолог Журавлева перечислила запрещенные к употреблению при стрессе продукты

Стресс на работе, в университете и даже школе являются реалиями, с которыми сталкивается практически каждый. Переработки, напряженные графики, регулярное чувство ответственности — все это сказывается не только на нашем эмоциональном состоянии, а также и на выборе продуктов питания. Диетолог Полина Журавлева рассказала, какие продукты действительно помогают организму справляться со стрессом, а от чего лучше воздержаться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в период сильного напряжения наше тело само просит быстрых углеводов: сладкого, мучного, то есть мозг подобным образом старается быстро починить нервную систему. При этом эффект от шоколадок или печенек является временным, а то и вовсе через полчаса стресс станет еще более заметным. Таким образом, нив коем случае в стрессовых ситуациях нельзя употреблять сладости и мучное.

Эксперт добавила, что орехи действительно помогают нервной системе и дают энергию, поскольку в них содержится магний, который успокаивает нервы, и белки, которые медленно отдают энергию. Также помогут бананы, которые содержат серотонин, так называемый гормон счастья, однако от некоторых фруктов, вроде винограда, напротив, следует воздержаться, поскольку он весьма резко поднимает уровень сахара. Также во время обеда «заесть» стресс помогут супы, авокадо.

По ее мнению, любимый многими кофе следует исключить в первую очередь, потому что после его употребления человек чувствует прилив сил, а после этого упадок и еще большее беспокойство. Таким образом, заедать стресс можно, но следует делать это правильно.

Ранее она назвала способы отказаться от сладкого и острого без последствий.