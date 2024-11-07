Врач Лопатин: для здоровья печени опасны добавки витаминов четырех групп

Терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог и врач превентивной медицины СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин рассказал «Газете.Ru» про самые вредные и опасные биологически активные добавки (БАД) для печени.

При чрезмерном употреблении навредить печени и другим органам могут любые биодобавки. Важно соблюдать дозировку, читать инструкции, а еще лучше — консультироваться со специалистом. По словам врача, печень особенно остро реагирует на обилие веществ, так как вынуждена обрабатывать излишки органических соединений. Именно этот орган расщепляет микроэлементы и растительные экстракты БАД.

«Токсичное воздействие активных компонентов разрушает гепатоциты — клетки печени, из-за чего орган постепенно теряет способность нормально выполнять свои функции», — отметил врач.

По словам Лопатина, для печени вреден переизбыток железа. Также стоит умеренно употреблять добавки, где есть экстракт чистотела, зеленого чая и гарциния камбоджийская. Особую опасность для печени представляют жирорастворимые витамины A, D, E и K, так как могут активно накапливаться в тканях органа, усложняя ему работу.

«Чем больше активных компонентов входит в состав БАД, тем выше может оказаться токсическая нагрузка и тем сложнее будет понять, какой именно ингредиент привел к негативным последствиям», — заключил специалист.

Более научно подтвержденными по эффективность можно назвать экстракты расторопши и артишока. Однако их употребление здоровому человеку ни к чему.

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