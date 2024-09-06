Диетолог Журавлева пояснила важность употребления животного белка для человека

В Сети нередко встречается утверждение, что мясо ускоряет старение, а вегетарианцы живут дольше. Диетолог Полина Журавлева рассказала, насколько оно обосновано и что будет, если перестать употреблять в пищу белок. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По ее словам, прежде всего следует помнить, что большая часть исследований проводится на животных. В белках имеются аминокислоты, которые как раз влияют на продолжительность жизни. Нередко в подобных исследованиях белок, в том числе и растительный, заменяют углеводами, сохраняя калорийность, и испытуемые живут дольше.

Эксперт подчеркнула, что при этом научных исследований, однозначно доказывающих, что белковая еда сокращает жизнь человека, пока не имеется. Напротив, ряд исследований доказал, что белок полезен для здоровья.

По ее мнению, тем, кто ведет малоактивный образ жизни, работает в офисе и не занимается спортом, имеет смысл понизить объем белка в рационе. Однако конкретных доказательств о влиянии белка на организм человека пока так и нет.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил наиболее опасные для человека виды мяса.