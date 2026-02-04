Диетологи назвали самую опасную кашу — вы едите ее постоянно

Популярная в России гречневая каша, которую часто включают в детский рацион, может представлять опасность для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), пишет портал pg21.ru.

По мнению диетологов, у некоторых людей эта крупа может вызывать неприятные симптомы, включая вздутие, спазмы и боли в животе.

Несмотря на потенциальные риски, гречка остается ценной крупой, богатой минералами, клетчаткой и другими полезными веществами. Пищевые волокна в ее составе поддерживают нормальную работу кишечника, а природные кислоты помогают регулировать внутренний баланс организма и дольше сохранять чувство сытости.

Специалисты подчеркивают, что гречку можно и нужно включать в рацион на завтрак, обед или ужин при отсутствии индивидуальных проблем с пищеварением. Ключевым условием является умеренность и качественная дозировка продукта для достижения положительного эффекта без негативных последствий для здоровья.

