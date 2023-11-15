Для жителей Подмосковья в регионе открыто уже более ста школ сахарного диабета

И дети, и взрослые с сахарным диабетом могут пройти обучение в более чем ста школах. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что на подобных занятиях пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа смогут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина, правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови, самоконтролю и другому.

Первый зампред Правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что на данный момент обучение прошли уже около трех тысяч пациентов. При этом пройти данное обучение в школе сахарного диабета можно по направлению врача-эндокринолога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в 2024 году в региональных медучреждениях окончательно попрощаются с аналоговым оборудованием.