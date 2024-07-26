До конца августа в Подмосковье откроются еще семь Школ паллиативного пациента

Под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи еще в семи городских округах Подмосковья в течение месяца начнут работать Школы паллиативного пациента. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Напоминаем, что для того, чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, а также обучить их основам ухода за пациентом, в регионе работают Школы паллиативного пациента.

«Мы запускаем Школы паллиативного пациента еще в 7 больницах: Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой», - рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

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