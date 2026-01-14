«Дофаминовая ловушка»: почему вы переедаете даже после Нового года?

Если тяга к холодильнику и переедание преследуют даже спустя недели после новогодних праздников, причина может крыться в дофамине. Об этом в своем телеграм-канале заявила диетолог Регина Ахуньянова.

Она отметила, что нейромедиатор, отвечающий за чувство удовольствия, активно вырабатывается при употреблении вкусной, особенно сладкой и жирной пищи. Организм, привыкнув к повышенным «дозам» во время застолий, может продолжать требовать еду как самый простой способ получить желаемую химическую награду.

Ахуньянова предложила сделать действенное упражнение под названием «Список дофамина». Его цель — научиться получать удовольствие и стимулировать выработку дофамина непищевыми способами.

Для этого нужно взять лист бумаги и выписать все действия, которые приносят радость и удовлетворение. В качестве примеров специалист приводит спа-процедуры, массаж, уход за кожей лица, шопинг, игры с детьми, рыбалку, вышивание крестиком или рисование.

Главная рекомендация — постараться довести список до 100 пунктов. Его следует периодически пересматривать, дополнять и обновлять.

Для большей эффективности полезно разделить все занятия на две категории: «быстрые дофамины» — те, которые можно сделать здесь и сейчас (например, позвонить другу или посмотреть короткое смешное видео), и «долгие» — требующие планирования и времени (например, поход в театр или путешествие).

Такой список становится персональной картой альтернативных источников радости, помогая осознанно выбирать не еду, а другое приятное занятие, когда вновь захочется «заесть» эмоции.

