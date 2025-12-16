Доктор Мясников назвал главную причину 90% жалоб пациентов

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ключевую, по его мнению, причину недовольства пациентов работой медиков.

Своими наблюдениями он поделился в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«90 процентов жалоб — от недостатка коммуникации между пациентом и врачом. Он назначил ему правильное лечение, он его вылечил, он его спас. Но он не поговорил с ним», — заявил Мясников.

Таким образом, проблема часто кроется не в профессиональной ошибке или некорректном лечении, а в банальном дефиците человеческого общения и разъяснений, уточнил доктор.

В качестве типичного примера Мясников привел ситуацию, когда медики, ограниченные во времени, не объясняют пациентам смысл и результаты проведенных анализов или обследований.

Оставшись без внятных комментариев от специалиста, человек начинает искать ответы самостоятельно. Это приводит к тому, что люди обращаются за советом к непрофессионалам или погружаются в сомнительные источники информации в интернете.

В конечном итоге, как подчеркнул специалист, такое поведение врачей напрямую ведет к эрозии доверия к системе здравоохранения в целом, даже если медицинская помощь была оказана на высоком профессиональном уровне.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что люди с избыточным весом чаще болеют из-за низкого иммунитета.