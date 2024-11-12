Доктор Мясников назвал неочевидный признак болезни Паркинсона

Признаком развития болезни Паркинсона может быть потеря обоняния, заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

На развитие этого заболевания также могут указывать такие симптомы, как скованность движения и плеч.

У человека меняется почерк, он становится более мелким и мене разборчивым. Также он часто испытывает ложные позывы к мочеиспусканию, добавил Мясников. У таких пациентов снижается мимика.

Но не все признаки заболевания появляются сразу, болезнь Паркинсона развивается постепенно, заключил Мясников.

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