Достали из кишечника свиное ушко: Луховицкие хирурги прооперировали пожилую женщину

В приемное отделение Луховицкой больницы поступила шестидесятилетняя женщина с жалобами на боли в области живота. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что поступившую пациентку сразу же обследовали, и выявили у нее кишечную непроходимость в области тонкого кишечника. В связи с тем, что состояние пациентки резко ухудшалось, врачи приняли решение о проведении срочного оперативного вмешательства по жизненным показаниям.

Во время операции врачи обнаружили закупорку участка тонкой кишки плотным образованием. Для его устранения сделали разрез ниже воспаленных участков кишки и удалили комок пищи — фрагмент свиного уха, который женщина проглотила во время еды, не разжевывая. Операция прошла успешно и заняла порядка 2,5 часа.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение. Некоторое время ей необходимо будет придерживаться диеты и исключить из своего рациона любимое лакомство — свиные ушки.

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