Два донора, тысячи спасенных: как в Твери создают антирезусную плазму

В Твери стартовал проект, который превращает обычных людей в доноров редкой и ценной плазмы. Тверская станция переливания крови совместно с Центром им. В. П. Аваева начала иммунизацию потенциальных доноров антирезусной плазмы. Как сообщили в учреждении, двое резус-отрицательных доноров уже приступили к курсу, в результате которого в их организме начнут вырабатываться специфические антирезусные антитела.

Полученная плазма станет сырьем для производства антирезусного иммуноглобулина — препарата, который спасает жизни еще не рожденных детей у женщин с резус-конфликтной беременностью. Медики пояснили, что иммунизация необходима для увеличения числа таких доноров, роста заготовок иммунной плазмы и обеспечения бесперебойного выпуска жизненно важного лекарства.

Важно, что процедура безопасна. В пресс-службе станции уточнили: курс иммунизации занимает от двух месяцев до полугода, прекрасно переносится и не представляет угрозы для здоровья. Проект уже заработал, и первые добровольцы проходят необходимые процедуры.

