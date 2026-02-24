Донорские акции прошли в Раменском и Солнечногорске в честь Дня защитника Отечества

В Раменском и Солнечногорске в честь Дня защитника Отечества провели акции по сдаче донорской крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В мероприятиях приняли участие около 200 человек. В их число вошли сотрудники военного следственного отдела СК России, Росгвардии и МЧС, а также студенты медицинского колледжа.

По итогам акции было собрано около 64 литров крови.

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Екатерина Даманская сдала кровь уже в 26-й раз. Для нее это семейная традиция.

«Мой папа был почетным донором, для него это было делом чести. 16 лет назад я впервые сдала кровь и поняла: это помощь тем, кто в ней нуждается. Теперь я продолжаю его дело», — рассказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске планируется построить новый корпус поликлиники.