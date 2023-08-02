«Два года аномально рос живот»: трехкилограммовую опухоль матки удалили пациентке врачи в Ступино

По словам медиков, размер новообразования соответствовал двадцати трем неделям беременности. При этом аномальный рост живота пациентка заметила еще два года назад, однако не придала этому значения, подумав, что это связано с возрастными изменениями. На обследование к гинекологу женщину направил терапевт.

Как рассказал заведующий гинекологическим отделением Сергей Князев, операция по удалению миомы матки прошла под общим наркозом и длилась всего час. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о действующих в Подмосковье мерах поддержки врачей.