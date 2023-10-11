Две опухоли весом 12 килограммов удалили женщине в подмосковном Подольске

Пятидесятичетырехлетнюю пациентку с двумя опухолями в брюшной полости, общим весом двенадцать килограммов, прооперировали в Подольской областной клинической больнице. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Выяснилось, что ранее пациентка проходила хирургическое лечение и химиотерапию в одной из подмосковных больниц, однако желаемых результатов оно не принесло. Заведующий онкологического торако-абдоминального отделения Подольской больницы Тимур Ибрагимов рассказал, что сложность операции заключалась в том, что опухоль сдавливала внутренние органы и прорастала в крупные сосуды.

Отмечается, что в результате операции были удалены две опухоли — 40×35см и 20×30см. Операция длилась четыре часа. Кровопотеря составила 2,5 литра. Пациентка в стабильном состоянии была переведена в отделение реанимации, где продолжалась борьба за ее жизнь, в течение пяти суток врачи поддерживали ее жизненные функции.

К счастью, на 14-е сутки женщина чувствовала себя хорошо и была выписана. По результатам гистологического заключения она была направлена на лечение к онкологу.

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