Две жительницы Бразилии стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш

Лихорадка Оропуш была открыта учеными еще 64 года назад. До сих пор от нее никто не умирал, и вот из Бразилии поступили сведения о первых жертвах болезни. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление бразильского министерства здравоохранения.

По утверждению минздрава, обе умершие были молоды, каждой из них не исполнилось и тридцати лет. Они проживали в штате Байя, в его внутренних районах.

«Без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге», - сообщили медики о предсмертном состоянии женщин.

До сих пор не было ни одного заявления о смерти человека от лихорадки Оропуш. Ее впервые в истории вычленили из живого организма в 1960 году. Болезнь обнаружили в организме ленивца. За текущий год в Бразилии диагностировано более 7 тысяч случаев возникновения данной лихорадки. Она по своим симптомам очень схожа с лихорадкой денге.

Ранее сообщалось, что в России отмечены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Она опасна для пожилых людей, а также чревата серьезными осложнениями. Вирус не передается от человека к человеку, поскольку его разносчиком выступают комары.